AYANEO2 станет первой в мире портативной консолью на процессоре AMD Ryzen 7 6800U

Портативная консоль AYANEO2 первой в мире создана на процессоре AMD Ryzen 7 6800U, и за счет этого чипа приставка может стать самой мощной среди подобных.

AYANEO2 не первая приставка от китайского производителя, ранее еще выпускались AYANEO NEXT и ONEXPLAYER Mini, но в их основе лежит Ryzen 7 5800U.

Если сравнивать с Steam Deck, то у AYANEO2 более производительный процессор и встроенная в него графическая система.

Для сравнения производительность Steam Deck составляет 1,6 TFLOPS, у конкурента из Китая этот показатель существенно выше — 3,38 TFLOPS.



AYANEO2 уже тестировали в «тяжелых» играх, среди них были Metro Exodus, Cyberpunk 2077, Witcher 3 и Elden Ring.

AYANEO2 в продаже появится ближе к концу году, и ближе к запуску продаж производитель раскроет все технические характеристики портативной консоли.