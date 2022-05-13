Bloomberg сообщил, что Apple тестирует прототип iPhone с разъёмом для зарядки USB-C

Apple не спешит применять USB-C на своих смартфонах, еще в iPhone 13 ожидали что компания откажется от Lightning в пользу USB-C, но этого не произошло.

Пока не известно, что будет в iPhone 14, но как написали на страницах Bloomberg, американский производитель сейчас тестирует iPhone с разъёмом USB-C.

Напомним, Европарламент выбрал USB-C как единый стандарт для гаджетов, и вся техника, которая продается в Европе, должна быть оснащена только этим разъёмом.

В законопроекте есть исключения, но смартфоны под него не попадают. Напомним, ранее сообщалось что в будущем в iPhone исчезнут какие-либо разъемы, и Apple даже тестировала такие устройства, но по данным Bloomberg, она пока отказалась от полностью беспроводной зарядки из-за низкой эффективности.