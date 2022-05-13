Google оптимизировала Android Auto, который стал совместим с любыми автомобильными экранами

Google обновила свою оболочку для Android Auto для новых автомобилей, в этот раз обновление коснулось экранов.

Теперь Android Auto может работать на любых сенсорных экранах не зависимо от их размеров.

Android Auto теперь по умолчанию имеет раздельный экран, такая функция будет работать в не зависимо от типа экрана и его расположения.

Таким образом, на всех автомобилях интерфейс Android Auto будет одинаковым.

Система автоматически адаптируется к экранам, и чтобы все работало одинаково и отображалось правильно, Google постоянно сотрудничает с автопроизводителями и адаптирует платформу.