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Sony сертифицировала в Японии обновлённую версию игровой консоли PlayStation 5

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Sony в Японии сертифицировала новую модель консоли PlayStation 5, которая получила серийный номер CFI-1200 и в ней уже установлено новое радиооборудование.
Подробностей сертификат не раскрывает, но в нем указали, что новое радиооборудование соответствует утверждённым техническим стандартам.

PlayStation 5 выпущенная в 2021 году имела нумерацию CFI-11XX, в новой версии уже CFI-12XX.

Ранее сообщалось, что консоль в 2022 году получит новый дизайн и процессор AMD выполненный по 6-нм техпроцессу.

Сетевые информаторы утверждают, что такая консоль начнет производится в конце второго или начале третьего квартала.

Sony Sony PlayStation 5
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