Компания Microsoft прекратила поддержку самой стабильной версии ОС Windows 10

Windows 10 версии 20H2 больше не поддерживается, об этом заявили в компании Microsoft. Для того чтобы оставаться на защищенной версии ОС, нужно выполнить обновление до актуальной сборки.

Windows 10 версии 20H2 вышла осенью 2020 года. Эта сборка считается одной из самых стабильных, и она и дальше будет такой являться, но для нее разработчики больше не будут выпускать патчи безопасности.

Помимо патчей безопасности Microsoft не будет обслуживать через техподдержку версию 20H2, вместо этого в поддержке будут предлагать обновить операционную систему до актуальной версии.