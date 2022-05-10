Представлен компактный дрон DJI Mini 3 Pro с 47 минутами полёта и другими улучшениями

DJI Mini 3 Pro весит всего 249 граммов и у него установлена камера, способная записывать 4K с частотой 60 к/с или 4К в HDR с частотой 30 к/с.

Новый компактный дрон способен на одном заряде в воздухе находится до 47 минут, причем такой показатель может быть достигнут за счет увеличенного объёма аккумулятора. Стандартный блок обеспечивает до 34 минут полета.

DJI Mini 3 Pro получил камеру с вертикальным вращением, что позволяет записывать ролики в портретном режиме.



Камера оснащена 1/1,3-дюймовым сенсором с диафрагмой F/1,7. Разрешение датчика изображения 48 Мп.

Одновременно с DJI Mini 3 Pro был представлен новый контролер со встроенным 5,5-дюймовым дисплеем, яркость которого составляет 700 кд/м2.

В базовой комплектации с контролером RC-N1 дрон предлагается за 829 евро, без него аппарат стоит 739 евро, а с новым контролером DJI Mini 3 Pro уже оценен в 999 евро.