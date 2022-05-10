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Компания Apple приостановила закупки OLED-экранов для iPhone у китайской BOE

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Ранее уже сообщалось, что китайский производитель дисплеев BOE решил без согласования с Apple изменить конструкцию панелей для смартфонов, что итоге привело к отказу от сотрудничества.
Apple у BOE заказывала OLED-панели для iPhone 12 и 13, в этом году из-за нехватки интегральных микросхем для управления панели изображения, производитель решил изменить размер микросхем.

Это было сделано без уведомления заказчика. По данным китайских СМИ, BOE недополучала от LX Semicon нужные микросхемы, последняя отдала предпочтение LG Display и отправляла им дополнительные объёмы интегральных микросхем.

На фоне всего этого Apple сократила заказы у BOE. По данным издания The Elec, с февраля для iPhone 12 и 13 было выпущено минимальное количество OLED-панелей.

Но несмотря на это Apple не собирается прекращать сотрудничество с китайским производителем, и по слухам BOE все-таки получит заказ на панели для iPhone 14.

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