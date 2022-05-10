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Экс-менеджер Apple Тони Фаделл показал прототип iPhone с колесиком прокрутки от iPod

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Apple свой первый телефон показала в 2007 году. Эта модель полностью изменила всю индустрию, но, как и предполагалось, над телефоном американская компания работала задолго до выхода оригинального iPhone.
Тони Фаделлом ранее в Apple был ответственным за разработку iPod, и он недавно показал прототип телефона, который похож на iPod.

В основе прототипа действительно лежал iPod, которому добавили шарнир и цифровой блок, последний простым движением переворачивался к пользователю.

Как сказал Фаделла, данный прототип был выпущен сторонним производителем еще на ранней стадии проектирования, и уже тогда в аппарате планировали сразу встроить камеру.

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