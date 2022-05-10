Компания Realme 12 мая представит бюджетный смартфон с поддержкой 5G

Realme через пару дней представит новый недорогой смартфон на базе бюджетного процессора серии Snapdragon.

12 мая пройдет показ серии Realme 9. Это будет глобальная серия смартфонов, и уже на европейском сайте появились основные характеристики Realme 9 5G.

Аппарат получит 6,6-дйюмовый дисплей с разрешением 2412 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

В основе смартфона ляжет процессор Snapdragon 695. Объем оперативной памяти можно будет расширить за счет функции динамического разрешения ОЗУ. Таким образом, ее можно будет увеличить на дополнительные 3 ГБ.

На сайте также написано, что смартфон получит аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт.

На лицевой стороне установят 16 Мп камеру, а на тыльной разместят основной 50 Мп датчик и два 2 Мп модуля.