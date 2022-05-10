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Японская Sony намерена выпустить 18 млн PlayStation 5 в текущем финансовом году

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Sony рассказала о продажах консоли PlayStation 5, это произошло после очередного финансового отчета для инвесторов.
В прошлом финансовом квартале японская компания на глобальном рынке продала 2 млн консолей, годом ранее продажи были на уровне 3,3 млн. Таким образом, в этом году продажи приставок от Sony упали на 40%.

Такие низкие продажи PlayStation 5 связывают с дефицитом полупроводников, который в 2022 году оказался значительно сильнее чем годом ранее.

За финансовый год было продано 11,5 млн консолей, а это ниже запланированного. В компании рассчитывали, что будет продано 14,8 млн. В этом году Sony запланировала реализовать 18 млн консолей PS5.

Это значительно меньше, чем планировалось ранее. В прошлом году японский производитель ставил планы по продаже 22,6 млн приставок.

Таким образом, в Sony ожидают дальнейший дефицит чипов. По мнению аналитиков он сохранится до середины 2023 года.

Sony Sony PlayStation 5
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