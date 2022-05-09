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Разработчики Instagram массово блокируют пользователей из России

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В Instagram начали происходить массовые блокировки российских пользователей, об этом пишет «Код Дурова».
Блокировать в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) начали блокировать пользователей с любым количеством подписчиков и сроком существования аккаунта.

При блокировке пользователя присылается стандартное уведомление с указанием подозрительной активности.

Обычно это указывают если работает система накрутки, но заблокированные пользователи отмечают, что накруткой не пользовались.

Предположительно, блокировка происходит из-за использования VPN. В Instagram в свою очередь никак не комментируют большое количество блокировок.

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