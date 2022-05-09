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Игровые консоли PlayStaiton или Xbox к концу 2022 года станут доступней

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По данным Turtle Beach, к рождественским праздникам закончится дефицит консолей от Microsoft и Sony.
Напомним, что с момента старта продаж консолей PlayStaiton 5 или Xbox Series они находятся в дефиците из-за нехватки процессоров и других комплектующих.

В этом году ситуация будет другая, так как Microsoft и Sony своевременно закажут нужный объем консолей к высокому сезону продаж.

При этом дефицит чипов на мировом рынке сохранится. По мнению многих аналитиков, нехватка чипов будет наблюдаться как минимум до середины 2023 года.

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