Игровые консоли PlayStaiton или Xbox к концу 2022 года станут доступней

По данным Turtle Beach, к рождественским праздникам закончится дефицит консолей от Microsoft и Sony.

Напомним, что с момента старта продаж консолей PlayStaiton 5 или Xbox Series они находятся в дефиците из-за нехватки процессоров и других комплектующих.

В этом году ситуация будет другая, так как Microsoft и Sony своевременно закажут нужный объем консолей к высокому сезону продаж.

При этом дефицит чипов на мировом рынке сохранится. По мнению многих аналитиков, нехватка чипов будет наблюдаться как минимум до середины 2023 года.