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Компания Xiaomi выпустит версию смартфона Xiaomi 12S Pro с процессором Dimensity 9000

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Xiaomi летом может представить новые смартфоны — Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. В день показа этих устройств ожидается анонс и других моделей, а также аксессуаров.

Интернет ресурс Xiaomiui раскрыл некоторые подробности про Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro. Эти модели получат процессор Dimensity 9000, но ожидается что будет выпущена еще версия с Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

По данным источника Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro будут продаваться только на китайском рынке, и на глобальный они не поступят.

Скорее всего производитель Xiaomi 12S и Xiaomi 12S Pro на мировом рынке будет предлагаться под другим брендом и с измененными характеристиками.

Xiaomi Xiaomi 12S Pro
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