Инженер «СберСервиса» предупредил о дезинфицирующих средствах, которые «стирают» экран на смартфоне

Некоторые пользователи по незнанию «убивают» олеофобное покрытие в кратчайшие сороки, так как не знают чем лучше всего протирать стекло экрана.

Главный инженер «СберСервиса» Сергей Сидоренко в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно ухаживать за смартфоном.

Для экрана следует применять специальные салфетки, а вот спирт или растворители для очистки экрана лучше всего не использовать, так как они уничтожают олеофобное покрытие.

Специалист советует защищать экран пленками или защитным стеклом, причем если покупать хорошие, то на них уже может быть нанесено олеофобное покрытие.

В смартфоне еще следует чистить динамики и разъёмы, в которых очень быстро скапливается грязь, и чтобы от нее избавится можно применять подручные средства, или купить специальный набор.

Для очистки динамика можно промокнуть в спирт ушную палочку, и потереть ею динамик, при этом нельзя, чтобы спирт попал внутрь динамика. Небольшое количество спирта на сетке динамика размягчит грязь, которую можно потом удалить зубной щеткой или маленькой малярной кисточкой.

Кисточкой также удобно чистить разъем для зарядки и нижний динамик.

Тут стоит отметить, что динамики следует чистить регулярно, потому что если в них уже пропала громкость, то это значит, что там скопилось большое количество грязи и ее будет уже сложно удалить, а возможно даже придется обращаться в мастерскую для очистки.