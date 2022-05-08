Устройства умного дома от Sber перестали работать из-за санкций

Разработчики Tuya начали выполнять требования санкций и отключили все умные устройства «Сбера» от своей платформы.

«Умные» гаджеты Sber перестали подключатся к сети, что произошло из-за санкций против «Сбера». Первые жалобы поступили от пользователей еще в прошлом месяце. С продажи даже были сняты лампы, реле, розетки и светодиодные ленты бренда Sber.

Тогда было сказано, что проблема с подключением будет решена в кратчайшие сроки, но быстро разработчики ее решить не смогли.

Накануне стало известно, что на решение проблем потребуется больше времени.

Сегодня пресс-служба SberDevices сообщила, что «восстановила работоспособность светодиодных лент Sber», и ведутся работы по восстановлению работы других девайсов.

Специалисты считают, что Sber вынужден будет запустить свою платформу для управления элементами умного дома и IoT-устройств.