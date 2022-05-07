Компания Amazfit готовит более прочную версию смарт-часов Amazfit Vienna

Amazfit готовится выпустить новые смарт-часы для активного отдыха, это будет модель Amazfit T-Rex Pro 2 в титановом корпусе и с хорошей защитой.

В базе FCC зарегистрированы Amazfit T-Rex Pro 2, где указаны спецификации смат-часов и была раскрыта их внешность.

Так, T-Rex Pro 2 получат круглый AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454 х 454 пикселя.

В часах будет биометрический датчик BioTracker 3.0 PPG, а также поддержка GPS и Bluetooth 5.0.



Также готовится премиальная версия Amazfit T-Rex Pro 2, которая поступит в продажу под названием Vienna.

Эта версия получит титановый корпус и сапфировое стекло. Технически часы будут повторять T-Rex Pro 2. Ожидается, что новые часы Amazfit представят летом, но точной даты пока нет.