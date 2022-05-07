Компания Apple может выпустить планшет iPad на базе macOS

Apple может перевести iPad на macOS. Сейчас планшеты американской компании работают под управлением iPad OS. Это конечно платформа с большими возможностями, но она все-таки не позволяет выполнять все задачи как на компьютере.

Новый патент Apple дает новый намек, что в будущем iPad превратится в компьютер, точнее будет работать на macOS или очень похожей платформе.

В патентной заявке описано, что при подключении к планшету клавиатуры будет запускаться системный интерфейс, схожий с macOS.

Тут еще стоит отметить, что в патенте указана не обычная клавиатура, а специальная с выступом, который похож на шарнир.

В такой связке (клавиатура и планшет) устройство будет очень сильно похоже на ноутбук, а это обеспечит устойчивость и комфорт при работе.

В патенте ничего не говорится о специальном интерфейсе, и о том, что iPad перейдет на macOS пока говорить рано, хоть мощности в современных планшетах Apple достаточно для запуска полноценной macOS.