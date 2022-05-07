Lenovo представила ноутбук Yoga Slim 9i с экраном 4K и чипом Intel Alder Lake

Lenovo показала новый премиальный ноутбук на базе 12-го поколения процессоров Intel. Новинка под названием Yoga Slim 9i создана на базе процессора Core i7-1280P с 14 ядрами, из которых 6 ядер производительных и 8 энергоэффективных.

Таковая частота процессора составляет 4,8 ГГц. В зависимости от версии Lenovo Yoga Slim 9i может быть оснащен экраном с разрешением 2880 × 1800 или 3840 × 2400 пикселей. Не зависимо от разрешения диагональ матрицы составляет 14 дюймов.

Новинка может быть оснащена 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5-5600 и накопителем 1 ТБ. На одном заряде ноутбук может проработать до 12 часов.

О ценах и старте продаж Lenovo Yoga Slim 9i пока ничего не сообщается.