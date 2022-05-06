«Тонк» вывела на рынок РФ ноутбук и мини-компьютер на китайском x86-процессоре

Отечественная компания «Тонк» представила компактные компьютеры, созданные на базе китайского процессора Zhaoxin KX6640MA.

Этот чип был разработан по заказу правительств КНР. В создании процессора участвовали специалисты тайваньской компании VIA.

Zhaoxin KX6640MA это восьмиядерный чип с частотой от 2,1 до 2,6 ГГц, причем в процессоре сразу встроено графическое ядро C-960, которое способно воспроизводить видео в формате 4К, но работать с графикой на таком видеоядре невозможно.

Неттоп ТОНК TN1004 рассчитан на офисные задачи. В компактном корпусе поместилось 8 ГБ оперативной памяти и SSD накопитель на 256 ГБ SSD.

Компьютер можно укомплектовать еще 2,5-дюймовым жёстким диском.

ТОНК TN1004 предлагается от 599 долларов.



Ноутбук ТОНК TN4004 с 14-дюймовым экраном получил 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Разрешение экрана отечественного ноутбука составляет Full HD, питание модели обеспечивает батарея на 7000 мАч.

Заявлено, что корпус ноутбука выполнен из алюминия, а его вес составляет 1,5 кг.

Стоимость ноутбука 730 долларов.

ТОНК TN1004 и ТОНК TN4004 могут работать под управлением Windows 10, также разработчики ведут адаптацию с современными российским операционными системами.