Компания Apple официально признала устаревшими планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2

Apple ежегодно пополняет список устаревших устройства, и сейчас в него попали iPad Air 2 и iPad mini 2.

Согласно политике компании, устаревшими признаются те устройства, что поступили в продажу пять и более лет назад.

После того как компания занесла гаджет в список устаревших устройств, официальные сервисные центры могут отказать принять их на ремонт. Также для них больше не будут производиться комплектующие.

Ранее сообщалось, что самые популярные на рынке смарт-часы Apple Watch 3 войдут в список устаревших устройств, как только будут представлены Apple Watch 8.