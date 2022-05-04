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Компания Apple официально признала устаревшими планшеты iPad Air 2 и iPad mini 2

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Apple ежегодно пополняет список устаревших устройства, и сейчас в него попали iPad Air 2 и iPad mini 2.
Согласно политике компании, устаревшими признаются те устройства, что поступили в продажу пять и более лет назад.

После того как компания занесла гаджет в список устаревших устройств, официальные сервисные центры могут отказать принять их на ремонт. Также для них больше не будут производиться комплектующие.

Ранее сообщалось, что самые популярные на рынке смарт-часы Apple Watch 3 войдут в список устаревших устройств, как только будут представлены Apple Watch 8.

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