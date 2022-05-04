Компания Tesla намерена построить второй завод по производству электромобилей в Шанхае

Tesla в Шанхае намерена построить завод, который станет «крупнейшим в мире центром экспорта автомобилей».

Рядом с уже существующим предприятием американский производитель намерен возвести еще один автомобильный завод, который ежегодно сможет выпускать 450 тыс. электрокаров в год.

Еще в прошлом году Илон Маск сообщал, что шанхайское предприятие Gigafactory Shanghai превзошло фабрику Fremont.

Сейчас оно является лидером по экспорту, и в дальнейшем там начнут выпускать на экспорт еще больше автомобилей.

Tesla на строящемся заводе в Шанхае будет выпускать Model 3 и Model Y. Пока все производственные планы глава Tesla не раскрывает, но уже известно, что в Шанхае планируется ежегодно производить до 1 млн электрокаров в год.