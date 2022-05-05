Apple сократит объем поставок экранов для iPhone 13 от BOE из-за несогласованных изменений

BOE является крупнейшим производителем экранов в мире, и эта китайская компания долго добивалась, чтобы стать надежным партнером Apple.

Вначале она выпускала OLED-панели для ремонта смартфонов iPhone, а позже получила заказ на 40 млн экранов для iPhone, но судя по последним данным, китайский производитель может лишится контракта с Apple.

Как выяснилось, из-за нехватки компонентов BOE без согласования с заказчиком изменила дизайн драйвера дисплея. На такой шаг производитель пошел, чтобы сохранить производственные заказы, но это было несогласовано с Apple.

После такого решения Apple начала сокращать число заказов у BOE и перенаправлять объемы LG и другим производителям.

Возможно BOE еще и лишат контракта на поставку экранов для iPhone 15.