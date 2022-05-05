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Foxconn по просьбе Apple досрочно стала набирать рабочих для сборки iPhone 14

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Foxconn начал набирать сотрудников на завод, где выпускают продукцию компании Apple.
Источник знакомый с планами контрактного сборщика сообщил, что Apple увеличивает заказы на смартфоны серии iPhone 13.

Также сообщается, что Foxconn планирует начать выпуск iPhone 14 раньше намеченного срока.

При приеме на работу новые сотрудники Foxconn получат на 30% бонусов больше, и это сделано с целью как можно быстрее привлечь новые силы для выполнения заказов.

Apple рассчитывает, что после презентации спрос на iPhone 14 будет очень высоким. Также ожидается, что летом будут большие продажи серии iPhone 13.

Apple Foxconn
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