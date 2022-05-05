Xiaomi предложила проводную клавиатуру с механическими переключателями всего за $25

Сбор средств на клавиатуру запустили через площадку коллективного финансирования. Сейчас ее можно заказать по очень низкой цене – 25 долларов. После запуска механической клавиатуры в производство и последующей продаже, она обойдется дороже.

На площадке коллективного финансирования Xiaomi предлагают недорогую механическую клавиатуру.

Она получила 104 клавиши, а также переключатели двух типов – синие и красные. Заявлено, что переключатели могут выдержать до 50 млн нажатий. Одновременно можно нажать 26 клавиш, и все они отработают.

Ножки клавиатуры позволяют ее регулировать в трех положениях — 4°, 6° или 9°. Для комфортной работы при плохом освещении клавиатуру оснастили подсветкой с шестью режимами свечения.