Компания Samsung представила карты памяти PRO Endurance microSD с повышенной надёжностью

Samsung представила карты памяти повышенной надежности, которые рассчитаны на длительное время записи видео в высоком разрешении.

Флеш-карты серии PRO Endurance выпущены в форматах microSDHC и microSDXC, их можно и использовать в фотокамерах, видеакамерах, системах видеонаблюдения и прочих устройствах, которые ведут непрерывную запись видео.

В основе PRO Endurance лежит память NAND корпоративного класса с высоким ресурсом. Память можно использовать как превысоких температурах до +85 градусов, так и при низких до -25 градусов.

Скорость чтения у новых карт памяти достигает 100 Мбайт/с, скорость записи — 30 Мбайт/с. На рынке будет предлагаться от 32 до 256 ГБ.

Карты памяти будут продавать по цене от 11 до 55 долларов.