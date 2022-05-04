Компания Razer готовит к выходу ноутбук Blade 15 с 240-герцевым OLED-дисплеем

Razer никогда не делал свою продукцию дешевой, в ней всегда использовались передовые технологии, и зачастую собственной разработки.

Новый игровой ноутбук Razer Blade 15 получит OLED экран с частотой обновления 240 Гц. Это будет первый подобный ноутбук и естественно его производитель будет продавать по очень высокой цене.

Сейчас есть модели с OLED-экранами по цене менее 1000 долларов. Razer Blade 15 предложат за 3500 долларов.

Помимо 240 Гц OLED-панели в игровом ноутбуке установят процессор Core i9-12900H видеокарту GeForce RTX 3070 Ti, 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ постоянной.

Сроки выхода Razer Blade 15 озвучат на презентации, которая пройдет в ближайшее время.