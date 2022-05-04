В России увеличивается популярность онлайн-кинотеатров

Россияне стали больше пользоваться онлайн-кинотеатрами, и в лидерах сейчас находится «Кинопоиск».

Компания GfK провела опрос по использованию онлайн-кинотеатров, в котором приняли участие 7505 респондентов в возрасте от 16 до 55 лет.

Причем опрос проводился не только в городах-миллионниках, но также в населенных пунктах с населением до 100 тыс. человек.

Среди опрошенных подпиской пользуется 46%, большинство из них предпочитают «Кинопоиск» (15,1%).

На втором месте оказался ivi (12%), а замыкает тройку Okko с показателем почти 8%.