Samsung представила более быструю флеш-память UFS 4.0

Новый стандарт накопителей для смартфонов выведут устройства на новый уровень, и произойдёт это уже в следующем году.

Samsung анонсировала флеш-память UFS 4.0, ее уже одобрили в JEDEC и к концу года она поступит в серийное производство.

Стоит ожидать, что в 2023 году все флагманские смартфоны уже будут выходить с накопителями UFS 4.0.

Корейская компания сообщает, что UFS 4.0 предлагает скорость до 23,2 Гбит/с на полосу, а это вдвое больше чем в UFS 3.1.

С такими показателями память для смартфонов станет быстрее чем SSD в Xbox Series X, но значительно медленнее, чем в PlayStation 5.

Помимо высокой скорости записи и чтения UFS 4.0 меньше требует энергии чем UFS 3.1. Было отмечено, что новый формат на 46% энергоэффективнее чем текущий.