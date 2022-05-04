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Компания Apple стала уступать на рынке смартфонов компаниям Samsung и Motorola

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Рынок смартфонов в США отличается от глобального, на нем в лидерах уже много лет Apple, но даже она начала терять позиции.
В первом квартале доля Apple сократилась с 54% до 47%, а это значит, что упала и доля iOS.

Забрать долю Apple смогли компании Samsung и Motorola, но как отмечают аналитики из Counterpoint, на самом деле это не падение рынка, а его нормализация, так как в прошлом году в регионе были очень большие продажи смартфонов.

Motorola в первом квартале заняла 12% рынка, тем самым увеличив свою долю в два раза.

Samsung нарастил долю с 25% до 28%. Таким образом, всего три компании сейчас владеют 75% всего американского рынка смартфонов.
У остальных брендов показатели очень низкие. Так, Google владеет всего 2% рынка, даже у китайской TCL показатель выше – 3%.

Компания Apple стала уступать на рынке смартфонов компаниям Samsung и Motorola

Apple
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