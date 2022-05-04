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В Telegram представят платную подписку Premium с доступом к эксклюзивным функциям

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В Telegram скоро полностью изменят свою политику, но обещают что он останется надежным мессенджером.
Недавно разработки Telegram запустили рекламную платформу для общедоступных каналов, после этого они приступили к тестированию версии мессенджера Telegram Premium.

На старте тестирования подробностей про Premium не раскрывали, теперь появились первые инсайдерские данные про платную подписку мессенджера.

В бета-версии Telegram для iOS было найдено большое количество смайлов и стикеров реакций с пометкой Premium. Чтобы ими пользоваться, нужно будет платить за подписку, но какая будет стоимость услуги пока неизвестно.

В Telegram Premium также появится возможность создания сложных аватаров. Ожидается, что Telegram Premium запустят уже в ближайшем будущем.

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