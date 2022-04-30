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Компания Realme представила смарт-телевизор Smart TV X Full HD

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Realme на самом важном для себя рынке представила новую линейку бюджетных телевизоров Smart TV X.

На презентации были показаны две модели с экранами на 40 и 43 дюйма, разрешение панелей Full HD и в них есть поддержка HDR 10 и HLG, а также поддержка Chroma Boost, которая улучшает качество изображения.

Максимальную яркость панелей не раскрывают, поэтому пока неизвестно, как корректно будет отрабатывать HDR 10 и HLG.

Realme Smart TV X получили улучшенную акустическую систему, которая состоит из 4 динамиков, максимальной мощностью 24 Вт.

В основе новинок лежит четырехядерный процессор, разработанный на базе ядра Cortex-A55, графической ядро в чипе используется Mali-G31 MP2.

Оперативной памяти панели получили 1 ГБ, постоянной – 8 ГБ. Работают телевизоры под управлением Android TV 11.

В Индии 40-дюймовая модель по предварительному заказу стоит 275 долларов, 43-дюймовая версия оценивается в 315 долларов.

Компания Realme представила смарт-телевизор Smart TV X Full HD Компания Realme представила смарт-телевизор Smart TV X Full HD

Realme Realme Smart TV X
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