Китайская Xiaomi запатентовала работающий отдельно от смартфона дисплей

Xiaomi уже давно не является обычной компанией, которая не способна удивить мир.

Китайский производитель сейчас имеет в своем распоряжении лаборатории разработки и инноваций, и в одной из таких был сделан аппарат со съемным гибким дисплеем.

О разработке такого устройства стало известно из патентных изображений.

В патенте указано, что даже после отсоединения экрана, панель остается полностью рабочей, а значит у нее имеется свое питание и процессор.

Для передачи изображения используется беспроводное соединение с базой.

Стоит отметить, что патент не означает, что подобное устройство появится на рынке.