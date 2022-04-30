Фотографии из ряда мест начнут удалять из воспоминаний на iPhone

Apple начала применять алгоритмы работы функции «Воспоминания», которые тут же были негативно восприняты пользователями.

В iOS 15.5 американская компания запустила работу алгоритмов определения фото и удаления их, если они связаны с войной, сделанные в концлагерях, доме Анны Франк, фабрике Шиндлера, и на них присутствуют мемориалы, посвященные холокосту.

Разработчики обещают, что в будущем расширят список мест, которые будут автоматически удалятся из галереи.

Такое решение сразу раскритиковали пользователи, которые написали, что таким образом могут быть удалены важные фотографии.