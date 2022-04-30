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Около 10% жителей КНДР взламывают свои смартфоны для обхода госконтроля

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В Северной Корее нет смартфонов, которыми пользуются во всем мире, у них они другие и с большим количество ограничений.

На них установлены только приложения правительства и ряд систем защиты, которые отслеживают использование устройства и ограничивают доступ.

Но энтузиасты нашли способ, как взломать все защиты и использовать смартфон для установки сторонних приложений.

Процент взлома смартфонов в Северной Корее небольшой — сообщается всего о 10%, но даже это беспокоит правительство страны, и оно уже приняло в законодательстве рад поправок.

Сообщается, что после взлома на смартфон можно устанавливать различные приложения, которые не доступны в стране.

Также взломанное устройство позволяет удалять снимки экрана, которые постоянно делает программа Trace Viewer.

Эта программа установлена на все смартфоны, продаваемые в Северной Корее, она постоянно создает снимки экрана и не позволяет их удалять.

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