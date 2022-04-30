Алмазный квантовый накопитель вмещает данные 1 миллиарда дисков Blu-ray

Для квантовых вычислительных систем возможно в будущем будут использовать алмазные пластины, которые позволяют хранить огромное количество данных.

Ученые из Японии разработали метод изготовления 5-сантиметровых алмазных пластин, на которых может хранится информация одного миллиарда дисков Blu-Ray.

Ранее ученые не могли создать подобное, так как слишком большое количество азота в алмазе нарушало его возможности.

Теперь эта проблема решена специалистами из Университета Сага и японской компании Adamant Namiki Precision Jewelery Co.

Они создали производство сверхчистых алмазных пластин, которые можно использовать для практического применения.

Ориентировочно на алмазную пластину диметром 5 см можно записать 25 эксабайт данных. Новый диск для хранения данных получил название Kenzan Diamond.