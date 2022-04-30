Главная » Новости

Алмазный квантовый накопитель вмещает данные 1 миллиарда дисков Blu-ray

На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Для квантовых вычислительных систем возможно в будущем будут использовать алмазные пластины, которые позволяют хранить огромное количество данных.
Ученые из Японии разработали метод изготовления 5-сантиметровых алмазных пластин, на которых может хранится информация одного миллиарда дисков Blu-Ray.

Ранее ученые не могли создать подобное, так как слишком большое количество азота в алмазе нарушало его возможности.

Теперь эта проблема решена специалистами из Университета Сага и японской компании Adamant Namiki Precision Jewelery Co.

Они создали производство сверхчистых алмазных пластин, которые можно использовать для практического применения.

Ориентировочно на алмазную пластину диметром 5 см можно записать 25 эксабайт данных. Новый диск для хранения данных получил название Kenzan Diamond.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.