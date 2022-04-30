Русскоязычная версия сервиса проверки сбоёв DownDetector перестала работать

DownDetector теперь доступен только на английском языке, при заходе на сервис в России наблюдается переадресация на международную версию сервиса, а он там предоставляется только на английском языке.

Если перейти по адресу downdetector.ru, то происходит автоматический переход на портал downdetector.com, который доступен на английском языке.

Также с сервиса пропал регион Россия, при этом команда разработчиков никак не комментирует изменения.

Мобильное приложение DownDetector в отличие от веб-версии, пока работает полноценно и позволяет отлеживать работу как российских операторов, так и сервисов.