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Русскоязычная версия сервиса проверки сбоёв DownDetector перестала работать

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DownDetector теперь доступен только на английском языке, при заходе на сервис в России наблюдается переадресация на международную версию сервиса, а он там предоставляется только на английском языке.
Если перейти по адресу downdetector.ru, то происходит автоматический переход на портал downdetector.com, который доступен на английском языке.

Также с сервиса пропал регион Россия, при этом команда разработчиков никак не комментирует изменения.

Мобильное приложение DownDetector в отличие от веб-версии, пока работает полноценно и позволяет отлеживать работу как российских операторов, так и сервисов.

DownDetector
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