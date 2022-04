В «М.Видео-Эльдорадо» назвали самые продаваемые игры для консолей в 2022 году

Пресс-служба «М.Видео-Эльдорадо» рассказала о продажах игр для консолей.

В марте в резко выросли продажи игр на физических носителях, причем в сравнении с прошлым годом прирост продаж составил 20%.

В зависимости от консоли меняется лидеры продаж. Так, на Xbox чаще всего покупают Cyberpunk 2077, а самой популярной игрой на Nintendo Switch стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

При этом на PlayStation 5 и PlayStation 4 покупают Horizon Forbidden West. В основное покупатели выбирают экшен и футбол.

PlayStation 5:

Horizon Forbidden West;

FIFA 22;

Cyberpunk 2077;

Grand Theft Auto V;

Minecraft VR;

The Last of Us: Part II;

Elden Ring;

Far Cry 6;

God of War.

PlayStation 4:

Horizon Forbidden West;

Elden Ring;

Mortal Kombat 11: Ultimate;

«Человек-паук: Майлз Моралес»;

Dying Light 2: Stay Human;

Far Cry 6;

«Призрак Цусимы»;

FIFA 22;

Коллекция «Uncharted: Наследие воров»;

Assassin’s Creed Valhalla.

Nintendo Switch:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild;

Animal Crossing: New Horizons;

Pokemon Legends: Arceus;

Metroid Dread;

Mario Kart;

Deluxe;

Super Mario Odyssey;

Коллекция «Assassin’s Creed: Эцио Аудиторе»;

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD;

Ring Fit Adventure;

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury.

Xbox:

Cyberpunk 2077;

FIFA 22;

Assassin’s Creed Valhalla;

Elden Ring;

Far Cry 6;

Grand Theft Auto V;

Dying Light 2: Stay Human;

Red Dead Redemption 2;

Minecraft Starter Collection;

Mortal Kombat XL.