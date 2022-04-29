Huawei представила фитнес-браслет Band 7 с большим экраном и поддержкой NFC по цене от $41

Huawei на большой презентации представила новый фитнес-браслет Band 7.
Эта модель получила еще больше режимов тренировок и увеличенный экран, также производитель при разработке сосредоточился сделать устройство тоньше и легче.
Huawei Band 7 весит всего 16 граммов, а его толщина составляет 9,99 мм. Экран в новинке диагональю 1,47 дюйма выполнен по AMOLED технологии. Разрешение дисплея составляет 368 на 194 пикселя.
Фитнес-браслет способен отслеживать 96 режимов тренировки, пульс, оксигенацию крови и качество сна. На одном заряде браслет может проработать до двух недель.
В продажу Huawei Band 7 поступит в двух версиях — с модулем NFC и без него. Первый вариант обойдется в 47 долларов, второй можно будет купить за 41 доллар.