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Huawei представила фитнес-браслет Band 7 с большим экраном и поддержкой NFC по цене от $41

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Huawei на большой презентации представила новый фитнес-браслет Band 7.
Эта модель получила еще больше режимов тренировок и увеличенный экран, также производитель при разработке сосредоточился сделать устройство тоньше и легче.

Huawei Band 7 весит всего 16 граммов, а его толщина составляет 9,99 мм. Экран в новинке диагональю 1,47 дюйма выполнен по AMOLED технологии. Разрешение дисплея составляет 368 на 194 пикселя.

Фитнес-браслет способен отслеживать 96 режимов тренировки, пульс, оксигенацию крови и качество сна. На одном заряде браслет может проработать до двух недель.

В продажу Huawei Band 7 поступит в двух версиях — с модулем NFC и без него. Первый вариант обойдется в 47 долларов, второй можно будет купить за 41 доллар.

 

Huawei представила фитнес-браслет Band 7 с большим экраном и поддержкой NFC по цене от $41

Huawei Huawei Band 7
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