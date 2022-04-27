Новый флагманский смартфон Sony Xperia будет представлен 11 мая 2022 года

Sony проведет презентацию своего флагманского смартфона 11 мая. Анонс мероприятия продемонстрировали в рекламном ролике.Японская компания 11 мая во второй половине дня покажет свой новый Xperia 1, а это будет уже четвертая генерация.

Про смартфон пока мало что известно, но ранее инсайдеры сообщали, что в основе японской модели ляжет флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 1 и минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Дисплей Xperia 1 IV будет 6,5-дюймовый. На задней панели установят 4 объектива.

Раннее Xperia 1 IV показывали на рендерных изображениях, причем они были сделаны на основе информации от авторитетных инсайдеров.

В следующем месяце также может быть представлен Xperia 5 IV и Xperia 10 IV.