Главная » Новости

Китайская ZTE представит 9 мая 2022 года смартфон Axon 40 с подэкранной камерой

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

ZTE готовится к презентации нового смартфона Axon 40, накануне китайский производитель опубликовал первый тизер устройства.

До этого в сети была фотография лицевой стороны смартфона, и на ней можно было увидеть, что у Axon 40 отсутствует отверстие фронтальной камеры.

Фотодатчик в Axon 40 будет под экраном. Известно, что ZTE Axon 40 получит 6,67-дюймовый OLED экран «водопад» с разрешением Full HD+ или 1440р.

Под дисплеем будет 44 Мп камера, а на задней панели основной модуль установят на 64 Мп.

Китайская ZTE представит 9 мая 2022 года смартфон Axon 40 с подэкранной камерой

Axon 40 также приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти ожидается до 1 ТБ, а аккумулятор на 5000 мАч. Презентация флагмана состоится 9 мая.

ZTE ZTE Axon 40
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.