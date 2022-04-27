Китайская ZTE представит 9 мая 2022 года смартфон Axon 40 с подэкранной камерой

ZTE готовится к презентации нового смартфона Axon 40, накануне китайский производитель опубликовал первый тизер устройства.

До этого в сети была фотография лицевой стороны смартфона, и на ней можно было увидеть, что у Axon 40 отсутствует отверстие фронтальной камеры.

Фотодатчик в Axon 40 будет под экраном. Известно, что ZTE Axon 40 получит 6,67-дюймовый OLED экран «водопад» с разрешением Full HD+ или 1440р.

Под дисплеем будет 44 Мп камера, а на задней панели основной модуль установят на 64 Мп.

Axon 40 также приписывают процессор Snapdragon 8 Gen 1 и до 16 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти ожидается до 1 ТБ, а аккумулятор на 5000 мАч. Презентация флагмана состоится 9 мая.