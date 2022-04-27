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Компания Apple уже начала предлагать всё необходимое для самостоятельного ремонта iPhone

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Apple еще в прошлом году анонсировала запуск программы Self Service Repair Program для самостоятельного ремонта гаджетов компании.
Сейчас она начала работать в США, и к концу года ее планируют запустить в Европе.

По программе Self Service Repair Program можно самостоятельно выполнить ремонт пока только iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE, причем предлагаются только некоторые виды ремонта.

Пользователям доступно более 200 запчастей и инструментов для домашнего ремонта iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

В дальнейшем ассортимент будет расширен, и появятся пакеты для выполнения несложного ремонта компьютеров Mac с чипами Apple.

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