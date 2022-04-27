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Ассистенты «Салют» в приложениях и устройствах Сбера помогут оформить детские пособия

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Ассистенты «Салют» научились помогать оформлять детские пособия, это стало возможным после интеграции ассистентов от СберБанка с роботом Максом, который работает на портале gosuslugi.ru.
В приложении «СберБанк Онлайн» и на устройствах Sber нужно только сказать: «Салют, расскажи про детские пособия».

После система предложить пройти простой опросник, чтобы выяснить, какие детские пособия предлагать и как их оформить.

Если есть возможность подать заявку онлайн, то пользователя переведут на сайт gosuslugi.ru, где он сможет все оформить.

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