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Представлен первый защищенный планшет с настраиваемой конструкцией Ulefone Tab R8 5G

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Ulefone многим известна как производитель защищенных смартфонов, она уже прочно держится на рынке устройств подобного класса, и теперь она выпускает защищенный планшет Ulefone Tab R8.
Этот аппарат в толстом корпусе способен выдержать падения на твердую поверхность, погружение под воду и даже высокую температуру. Устройство соответствует военному стандарту MIL-STD-810G и степенью защиты IP69K.

Главной особенностью Ulefone Tab R8 стала его гибкость по персонализации под различные нужды. Так, компания будет предлагать классическую версию планшета и вариант, который можно оснастить дополнительными модулями.

Это может быть рация, сканер штрих кодов, эндоскоп, ночное видение и много другое.

Все характеристики планшета пока не раскрывают, но уже известно, что в нем будет аккумулятор на 8800 мАч, NFC и основная камера на 48 Мп.

Представлен первый защищенный планшет с настраиваемой конструкцией Ulefone Tab R8 5G

 

Ulefone Ulefone Tab R8 5G
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