Компания Oppo анонсировала смартфон Oppo K10 с процессором Dimensity 8000 Max

Дебют процессора MediaTek Dimensity 8100 Max состоялся на прошлой неделе в смартфоне OnePlus Ace. Теперь представлен еще один аппарат, созданный на этом процессоре.

В Китае состоялся показ Oppo K10, разработанного на процессоре Dimensity 8100 Max. Стоит отметить, что этот процессор является тем же самым Dimensity 8000, но в первом есть поддержка HyperBoost GPA, которая обеспечивает стабильную частоту кадров в играх.

В Oppo K10 установили 6,59 дюймовый IPS дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2412 х 1080 пикселей.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне разместили на боковой грани, также устройство получило стандартный разъем для наушников и стереодинамики.

На задней панели разместили блок с основной камерой на 64 Мп, его дополнили фотодатчиками на 8 и 2 Мп. С фронтальной стороны находится 16 Мп датчик изображения.



Под «капотом» установлена батарея на 5000 мАч, которую можно заряжать блоком питания 67 Вт. Толщина смартфона составляет 8,7 мм, а вес 205 г.

В Китае Oppo K10 будет предлагаться в трех версиях с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 2/256 ГБ по цене $315, $345 и $390 соответственно.