Компания Asus выпустила ноутбук ZenBook Pro 15 Flip OLED с Core i7-12700H

В ноутбуке установлен OLED экран с разрешением 2880 х 1620 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Компания Asus показала свой новый ноутбук ZenBook Pro 15 Flip OLED — это так называемое устройство 2-в-1, ноутбук и планшет с сенсорным экраном.

В основе новинки лежит процессор Core i7-12700H, который дополнили графическим ускорителем Intel Arc A370M с собственной памятью 6 ГБ.

Также будет предлагаться версия с видеокартой Arc 350M. Оперативной памяти в аппарате 16 ГБ LPDDR5. Накопитель предлагается на 1 ТБ.

Ноутбук получил OLED дисплей диагональю 15,6-дюйма с разрешением 2880 х 1620 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Также ноутбук оснащен USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4, HDMI 2.0, Wi-Fi 6E и аккумулятором 96 Вт·ч.

Есть поддержка технологий Dolby Vision и Dolby Atmos. Дата старта продаж и цена на Asus ZenBook Pro 15 Flip OLED пока не раскрывается.