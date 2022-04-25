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Компания Apple запустила программу бесплатного ремонта Watch Series 6 с «пустым» экраном

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Apple отремонтирует бесплатно часы Apple Watch Series 6 с 40 мм корпусом.
Американский производитель запустил во всем мире программу по бесплатному ремонту Apple Watch Series 6.

Ремонтировать будут только часы с так называемой проблемой «пустой экран», а это когда экран часов постоянно гаснет.

Такая проблема наблюдается у устройств, выпущенных в период с апреля 2021 года по сентябрь 2021 года.

Для того чтобы убедится, что часы подлежать ремонту, нужно на официальном сайте Apple проверить серийный номер часов, если он есть в списке, то следует посетить авторизованный сервисный-центр, где ремонт проведут бесплатно.

Apple Apple Watch Series 6
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