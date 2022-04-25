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В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch

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Информации про смарт-часы от Google до этого практически не было, сообщалось только что они будут круглые.
Как пишет источник фото, в одном из американских ресторанов были забыты смарт-часы Pixel Watch.

Часы к сожалению не загружаются, а при включении высвечивается только логотип, и дальше процесс загрузки не происходит. Поэтому оценить интерфейс часов пока невозможно.

В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch
Помимо самих часов были опубликованы фото браслета, который будет фирменным со специальным креплением, поэтому другие браслеты к Pixel Watch не подойдут.

Все подробности про часы от Google будут раскрыты в следующем месяце на конференции разработчиков Google I/O, причем ожидается, что в этот день будут представлены не только часы, но также и другие гаджеты компании.

В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch

Google Google Pixel Watch
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