В сети появились первые фотографии новых смарт-часов Google Pixel Watch

Информации про смарт-часы от Google до этого практически не было, сообщалось только что они будут круглые.

Как пишет источник фото, в одном из американских ресторанов были забыты смарт-часы Pixel Watch.

Часы к сожалению не загружаются, а при включении высвечивается только логотип, и дальше процесс загрузки не происходит. Поэтому оценить интерфейс часов пока невозможно.



Помимо самих часов были опубликованы фото браслета, который будет фирменным со специальным креплением, поэтому другие браслеты к Pixel Watch не подойдут.

Все подробности про часы от Google будут раскрыты в следующем месяце на конференции разработчиков Google I/O, причем ожидается, что в этот день будут представлены не только часы, но также и другие гаджеты компании.