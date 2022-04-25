«Известия»: мошенники обманывают желающих купить недоступные в РФ игры геймеров

Все эти способы существовали и ранее, но теперь количество мошенников увеличилось, да и жертв тоже, так как нет возможности официально приобретать игры для консоли.

«Известия» описали схему мошенников по продаже ключей для доступа к играм на Xbox и PlayStation.

На разных площадках продавцы продают подписку Xbox GamePass по очень низкой цене. Так, только на Plati.ru свыше 300 объявлений, в которых указано, что подписку можно приобрести за 1500-2100 рублей.

При этом цена Xbox GamePass составляет около 12 тыс. рублей за год.

Такие же объявления есть и на «Авито», а также «Юле». Причем некоторые продавцы просят дать им логин и пароль от Microsoft, чтобы активировать подписку.

Но в этом случае пользователь рискует остаться не только без личных данных, но и сам отдает мошенникам платёжные данные, если карты подвязаны к аккаунту.

Также еще есть схема, в которой продают аккаунт Microsoft с уже активированной подпиской. Его нужно ввести на консоли и пользоваться, но эта схема тоже не исключает возможности мошенничества, так как после оплаты за услугу мошенники могут просто исчезнуть.