Еврокомиссия в мае сделает USB Type-C универсальным портом для зарядки

Комитет ЕС утвердил единый стандарт для зарядки гаджетов.

В ЕС в будущем все устройства должны оснащаться USB-C для зарядки, это коснется мобильной техники среднего и малого размера, за исключением аппаратов, где USB-C невозможно установить из слишком маленького размера гаджета.

В мае парламент ЕС должен одобрить инициативу, и после производители должны устанавливать USB-C в качестве стандартного разъема для зарядки на смартфоны, планшеты, портативные колонки, цифровые камеры и д.р.

Исключением станут смарт-часы, спортивное оборудование и другое, где из-за маленьких физических размеров невозможно применить USB-C.

Также Комитет ЕС утвердил требование по маркировке устройств по использованию зарядных устройств, так как не все понимают, какой мощностью блока питания можно заряжать гаджет.

Маркировка должна появится не только на гаджетах, но также и коробках, причем на ней еще должно быть обозначение по наличию или отсутствию в комплекте блока питания.