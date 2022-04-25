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Apple из магазина приложений App Store удаляет устаревшие приложения

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Чистят от устаревших приложений магазин регулярно.

Apple разработчикам разослала письмо, в котором предупредила о скором удалении программ.

Это касается только тех мобильных приложений, которые очень давно не обновляются.

Из App Store программы удаляют не сразу. Разработчикам дали месяц, если они не выпустят для своих старых приложений обновление, то их удалят.

Отмечается, что у пользователей на смартфонах и планшетах программы удалять не будут, но если они исчезнут из App Store, то в дальнейшем их не получится установить.

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